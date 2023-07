Atletica, Folorunso a un passo dal record italiano nei 400 ostacoli: suo il meeting in Slovacchia con 54″44

Una super Ayomide Folorunso vince il meeting di Banska Bystrica, in Slovacchia, sfiorando il record italiano dei 400 ostacoli. 54.44 il crono dell’azzurra, a un solo decimo dal primato nazionale di 54.34, stabilito da lei stessa lo scorso anno ai Mondiali di Eugene. La speranza è ovviamente che riesca a batterlo in occasione dei Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto, dove l’atleta azzurra andrà a caccia anche della carta olimpica. Lo standard per i Giochi di Parigi 2024 è di 54.85, ergo più che alla portata. Buone notizie anche per Rebecca Sartori (Fiamme Oro), che in virtù del terzo posto in 55.07 ha migliorato di due decimi il 55.27 messo a referto pochi giorni fa al meeting francese di Sotteville.