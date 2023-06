Atletica, Firenze nel maschile e Brescia nel femminile festeggiano lo Scudetto 2023

In quel di Palermo c’è gloria per per la prima volta e l’Atletica Brescia 1950 nel Femminile per il quinto anno consecutivo. Nei campionati Atletica Firenze Marathon i italiani di Atletica in scena nella splendida cornice della Sicilia, arriva il primo grande storico successo per la casata fiorentina che grazie alle vittorie di Leonardo Fabbri nel peso con 21,46, dopo le quattro successi consecutivi nelle precedenti gare, ha alzato il titolo più importante nel panorama internazionale. Proprio Fabbri ha parlato subito dopo la gara: “Sono felice di essere sempre più regolare oltre i ventuno metri, dopo il Golden Gala non era semplice, ho pagato tanto la botta di adrenalina. Ma dovevo rimettermi subito alla prova“.

Al Femminile, invece, nessuno è stato più forte delle ragazze di Brescia che si confermano Campionesse d’Italia, per il quinto anno consecutivo. Le “leonesse” di Brescia del presidente Sebastiano Di Pasquale, e del direttore tecnico Stefano Martinelli, chiudono in vetta con 186 punti davanti a Bracco Atletica (154) e Cus Pro Patria Milano (149), proseguendo la striscia vincente inaugurata nel 2019.