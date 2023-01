Atletica: il figlio di Rocco Siffredi continua a migliorare, ottimo debutto per Derkach nel salto triplo

Prima gare della stagione indoor per l’atletica leggera italiana all’insegna anche di Leonardo Tano. Il figlio di Rocco Siffredi, Rocco Antonio Tano, noto attore e regista pornografico, oggi ad Ancona ha corso la batteria nei 60 ostacoli in 7″79 (nuovo primato personale) per poi vincere la finale del meeting intitolato al giornalista marchigiano Alessio Giovannini, in 7″82. Tano, portacolori dell’Atletica Meneghina, ha 23 anni: in virtù delle origini dei genitori gode della doppia cittadinanza. Con la maglia dell’Ungheria, nel 2021 e’ arrivato fino alla semifinale dei 110 ostacoli degli Europei under 23 di Tallinn. Tra le altre prestazioni degne di nota del meeting di Ancona, sicuramente i record italiani under 18 indoor di Alice Pagliarini nei 60 piani con 7″38 (e’ anche terzo crono di sempre tra le under 20) e quello under 23 di Giulia Guarriello nei 60 ostacoli (8″10). Buon debutto per Dariya Derkach con 14,25 metri nel salto triplo.