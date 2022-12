Atletica, Fidal: inizia il concorso di Natale per l’atleta dell’anno

Dopo le imprese di Tokyo, l’atletica italiana ha vissuto un’altra annata meravigliosa, ricca di protagonisti già consolidati e di volti nuovi. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) lancia l’iniziativa Atleta dell’Anno 2022 per premiare simbolicamente i migliori atleti della stagione, i più amati, i più apprezzati, con l’obiettivo di sottolineare le prestazioni di questa stagione sportiva degli azzurri. Durante il periodo natalizio tutti gli appassionati potranno votare i propri atleti preferiti sui profili social di Atletica Italiana (Facebook e Instagram) e contribuire alla scelta dell’Atleta dell’Anno 2022 con un “like”. Sono 7 le categorie scelte: Uomo dell’anno, Donna dell’anno, Squadra dell’anno, Under 20 dell’anno (uomini), Under 20 dell’anno (donne), Master dell’anno (uomini) e Master dell’anno (donne). Il periodo previsto per le votazioni è quello compreso tra venerdì 23 dicembre e mercoledì 28 dicembre. Come già nelle precedenti edizioni, oltre al voto social, sarà chiamato a esprimere le proprie preferenze anche un panel di esperti composto dai principali giornalisti italiani nell’ambito dell’atletica leggera. Il voto social e il voto degli esperti avrà pesi differenti (1/3 social, 2/3 esperti). Sui social (Instagram e Facebook) tutti gli utenti potranno esprimere la propria preferenza dal 23 dicembre cliccando “mi piace” sulla foto relativa al candidato (o ai candidati) preferiti. Al termine del periodo di votazione, le preferenze di Instagram e di Facebook per ogni candidato saranno sommate e sarà stilata una classifica tra i candidati di ognuna delle categorie. Per quanto riguarda gli esperti ognuno potrà esprimere fino a tre preferenze per ognuna delle categorie: al termine, allo stesso modo, sarà stilata una classifica. Il mix delle due classifiche (social e panel di esperti) secondo i differenti pesi indicati darà il verdetto sui vincitori.