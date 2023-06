Atletica: Fantini in gara a Parma, Stecchi atteso in Germania

Quando il countdown verso i Mondiali di Budapest segna -50 giorni, prosegue l’avvicinamento degli azzurri verso la rassegna iridata, che scatterà il 19 agosto. Nei meeting del sabato, tra l’Italia e l’estero, saranno in gara in particolare due atleti italiani che hanno alzato il trofeo di campioni d’Europa negli EuroTeam di Chorzow: Sara Fantini sarà a Parma, Claudio Stecchi in Germania, a Landau. A ruota Pietro Arese è già annunciato a Nembro negli 800. Per Fantini è un nuovo impegno dopo la vittoria individuale e di squadra in Slesia, dove si è imposta nel martello pareggiando lo stagionale di 73,26: nella prima edizione del Meeting Città di Parma incontrerà la campionessa del mondo Under 20 Rachele Mori che si sta preparando per gli Europei Under23 di Espoo (12-16 luglio). Sulla pista dell’impianto sportivo Lauro Grossi è attesa anche l’allieva Alice Pagliarini, protagonista dei tricolori Under 18 di Caorle con il suo 11.47 ventoso: l’azzurrina è anche tra le convocate per le staffette 4×100 giovanili, che si cimenteranno in un test in prospettiva EuroU20 di Gerusalemme.

Tra gli altri iscritti nei 400hs José Bencosme, nel martello Marco Lingua e Giorgio Olivieri, nell’alto Aurora Vicini. Nuovo evento in piazza, invece, per Claudio Stecchi: l’astista delle Fiamme Gialle in Polonia ha trovato uno dei migliori risultati della carriera, il 5,80 di venerdì scorso, e vuole confermarsi su queste quote a Landau in der Pfalz, in Germania, dove si presenta con il primo accredito stagionale tra gli iscritti e sfida in trasferta il vice campione europeo Bo Kanda Lita Baehre e l’altro tedesco oro mondiale del 2013 Raphael Holzdeppe. Infine, è ora di saltare per Stefano Sottile, il più atteso in Trentino ai QueenAtletica Arco Games, determinato ad aggiungere centimetri al 2,22 di Pietrasanta. In gara, con lui, anche Manuel Lando ed Eugenio Meloni; al femminile Asia Tavernini; nei 100 Lorenzo Ianes e il britannico dell’Assindustria Sport Adam Gemili.