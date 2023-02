Atletica, Fabbri vince a Belgrado con il primato stagionale

Leonardo Fabbri vince a Belgrado firmando il primato stagionale di 21,53 nel peso. Continua la crescita del fiorentino dell’Aeronautica, autore di 21,33 in Val-de-Reuil e di 21,49 a Parma. Un successo che riporta ottimismo in vista degli Europei indoor di Istanbul, in programma dal 2 al 5 marzo, arrivato battendo il campione d’Europa di Monaco di Baviera, il croato Filip Mihaljevic (21,42). Terzo gradino del podio peril bosniaco Mesud Pezer (20,91). Fabbri consolida il quarto posto nelle liste mondiali dell’anno, il terzo in Europa, dietro al ceco Tomas Stanek e all’ucraino Roman Kokoshko.