Atletica, Europei Under 23 al via: tanti gli azzurrini in cerca di vittorie

Attesa quasi terminata per i prossimi Europei Under 23 di Atletica che andranno in scena in Finlandia, nello specifico in quel di Espoo. Sono tante le speranze azzurre di medaglia, con la squadra azzurra che potrà contare su atleti che nelle loro categorie possono dire la loro.

Da Lorenzo Benati (400-4×400) a Lorenzo Simonelli (110hs-4×100), da Dalia Kaddari (200) a Marco Ricci (200), da Elena Carraro (100hs) a Rachele Mori (martello), per citare soltanto alcuni degli 82 azzurri, non mancano i motivi di interesse in chiave italiana per le cinque giornate dell’evento (da mercoledì 12 a domenica 16) al via con le due 20 km di marcia che lanciano Andrea Cosi e Alexandrina Mihai. Dunque, tanta carne al fuoco e tante speranze per l’Italia nei prossimi Europei Under 23 pronti a partire.