Atletica, Europei Under 23 Espoo: Simonelli in finale dei 110 ostacoli con un super 13.33

Lorenzo Simonelli vola negli Europei Under 23 di Espoo. L’azzurro segna un eccellente 13.33 nei 110 metri a ostacoli, su pista bagnata dopo il forte temporale del pomeriggio, che vale la migliore prestazione italiana U23 e l’accesso alla finale con il secondo tempo. Domani alle 18.55 ritroverà il favoritissimo francese Sasha Zhoya che oggi l’ha preceduto con il primato dei campionati di 13.22. L’altra gioia azzurra, sempre dagli ostacoli, è la doppia qualificazione in finale di Elena Carraro e Veronica Besana, entrambe con 12.98, secondo e terzo tempo complessivo d’accesso al turno decisivo dei 100hs (domani alle 19.10). Nelle finali del pomeriggio, Lorenzo Benati è quinto nei 400 metri con 45.70, Veronica Zanon sesta nel triplo con 13,38 (-0.2), Rachele Mori settima nel martello con 65,36, Kareem Mersal decimo nel lungo (7,11/+0.5), Greta Brugnolo undicesima nel triplo (12,70/+0.9). Assegnati gli ori nella velocità: al maschile il britannico Jeremiah Azu vince i 100 con 10.05 ventoso (+2.1), tra le donne si impone l’olandese N’Ketia Seedo in 11.22 (+0.6). Domattina le qualificazioni del lungo con Larissa Iapichino alle 11.40.