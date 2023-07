Atletica, Europei Under 23 Espoo 2023: argento per Francesco Guerra nei 10 mila metri

Nell’ultima giornata degli Europei Under 23 di atletica a Espoo, in Finlandia, Francesco Guerra conquista l’argento nei 10.000 metri con il tempo di 29:11.86, battuto soltanto dal britannico Rory Leonard, 29:08.33. Nel disco Emily Conte non va oltre il quarti posto (53,99), in zona medaglie per tutta la gara e beffata soltanto all’ultimo lancio dalla norvegese Lotta Flatum che le sfila il bronzo con 54,45. Quinto posto per Michele Bertoldo nella finale dei 400hs (50.12), qualificati per la finale dei 200 la campionessa in carica Dalia Kaddari (23.77/-3.1) e Marco Ricci (21.28/-3.2). Nel pomeriggio conclusivo l’Italia avrà altre possibilità di podio, a partire dal salto in lungo con Larissa Iapichino, in pedana alle 17.35 dopo il 6,67 della qualificazione di ieri. In finale anche i già citati Kaddari e Ricci, la 4×400 maschile che schiera Luca Sito, Riccardo Meli, Francesco Domenico Rossi e Lorenzo Benati, l’ottocentista Francesco Pernici, il siepista Cesare Caiani, le saltatrici in alto Asia Tavernini e Idea Pieroni, l’astista Matteo Oliveri, la giavellottista Federica Botter.