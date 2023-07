Atletica, Europei under 20 Gerusalemme 2023: convocati 95 azzurri, c’è Furlani

Sono stati convocati 95 atleti per gli Europei under 20 di Gerusalemme, in programma dal 7 al 10 agosto. Il vicedirettore tecnico delle squadre nazionali Tonino Andreozzi ha chiamato 52 uomini e 43 donne, tra cui il primatista italiano U20 e recordman europeo U20 del lungo Mattia Furlani.

Spicca anche la presenza nel lungo di Marta Amani, bronzo dei Mondiali U20 di Cali, e nell’asta di Great Nnachi. Tra i tanti azzurrini al via anche il lunghista Francesco Inzoli, lo sprinter Eduardo Longobardi, i marciatori Giuseppe Disabato, Diego Giampaolo e Giulia Gabriele, la finalista mondiale U20 dei 400hs Ludovica Cavo, e infine i primatisti italiani U20 indoor Edoardo Stronati (alto), Simone Bertelli (asta), Valentina Vaccari (400).