Atletica, Europei U23: oro nel salto in lungo per l’Azzurra Iapichino

Larissa Iapichino è la nuova campionessa d’Europa U23 del salto in lungo. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro con un salgo a 6,93 (+1.2), migliore prestazione europea del 2023 all’aperto al pari con la campionessa olimpica Mihambo. A un mese dai Mondiali di Budapest, la saltatrice fiorentina ha onorato la maglia come meglio non si poteva, dopo il 6,67 del secondo salto (+1.1) sceglie di non rischiare e di fermarsi. Nessuna la supera: argento alla svedese Maja Askag con 6,73 (+0.9), bronzo alla spagnola Tessy Ebosele con 6,63 (+0.2). Nella bacheca di Larissa il titolo odierno si aggiunge a quello under 20 di quattro anni fa a Boras 2019, soltanto per citare gli allori giovanili.