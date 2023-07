Atletica, Europei U23 Espoo 2023: domani Iapichino in scena nelle qualificazioni del lungo

Nella mattinata di sabato 15 luglio, alle ore 11:40 italiane, Larissa Iapichino sarà impegnata nel turno di qualificazione del salto in lungo, valevole per gli Europei U23 2023 di Espoo. Il pass diretto per la finale è fissato a 6,50 metri e, nel caso non raggiungesse questa misura, dovrebbe restare tra le migliori dodici del turno, in modo da tornare in pedana nel pomeriggio di domenica per la finale, alla ricerca di un altro titolo giovanile dopo quello degli Europei U20 di Boras nel 2019. Presenti nel lungo anche le altre due azzurre Arianna Battistella e Chiara Smeraldo; in lizza per le medaglie la tedesca da 6,91 Mikaelle Assani e le spagnole Tessy Ebosele e Maria Vicente.

Sempre sabato spazio anche alle semifinali dei 400hs con Michele Bertoldo, Riccardo Berrino e Alessia Seramondi, alle batterie nel mezzofondo con i 1500 di Livia Caldarini e ai 3000 siepi di Cesare Caiani e Carmelo Cannizzaro. Italia impegnata anche nelle staffette con la 4×100 maschile e la 4×400 maschile e femminile.