Atletica, Europei U23: convocati 82 azzurri per la Finlandia

Comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei Under 23 di Espoo, in Finlandia, in programma dal 12 al 16 luglio. La spedizione italiana sarà composta da 82 atleti, di cui 43 uomini e 39 donne. Tra loro l’argento europeo indoor Larissa Iapichino, vincitrice di due tappe della Diamond League nel lungo a Firenze e Stoccolma. In gara altri atleti ormai veterani in Nazionale assoluta, l’ostacolista Lorenzo Simonelli (110hs), autore della migliore prestazione italiana U23 (13.40), la campionessa in carica dei 200 Dalia Kaddari già bronzo europeo con la 4×100 a Monaco di Baviera, il quattrocentista Lorenzo Benati, i velocisti Marco Ricci e Matteo Melluzzo già in gara con la 4×100 assoluta. In squadra, tra gli altri, anche l’oro mondiale U20 del martello Rachele Mori, la detentrice della MPI promesse dei 100hs Elena Carraro, il quattrocentista argento a Tallinn 2021 con la staffetta Riccardo Meli, l’ottocentista Francesco Pernici, il pesista Riccardo Ferrara, i giavellottisti degli Europei a squadre Michele Fina e Federica Botter, i marciatori Andrea Cosi (bronzo in carica) e Alexandrina Mihai.