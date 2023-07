Atletica, Europei U23 2023: la Nazionale italiana è volata in Finlandia, gare dal 12 al 16 luglio a Espoo

È partita alla volta di Helsinki la nazionale italiana U23 di atletica leggera, che dal 12 al 16 luglio sarà impegnata ad Espoo (Finlandia) negli Europei di categoria. A guidare la spedizione, formata da 82 atleti (43 uomini e 39 donne), è Larissa Iapichino, vincitrice di due tappe della Diamond League. In pista anche Lorenzo Simonelli, impegnato nei 110 ostacoli, che ha dichiarato all’ANSA: “Non vedo l’ora di scendere in pista e dare il massimo. Obiettivo? Rispettare le aspettative della vigilia e portare in alto i colori azzurri“.

Lorenzo Benati, protagonista nei 400, ha invece affermato: “Da allenamenti e gare sembra che sia sulla buona strada. Adesso però devo dimostrarlo in gara. Sono pronto a battagliare, le condizioni per far bene ci sono tutte“. Infine, ha parlato anche Dalia Kaddari, campionessa in carica dei 200 e bronzo europeo con la 4×100: “Proverò a difendere il titolo Mi aspetta una bella sfida, ma darò il 100% per tornare sul gradino più alto del podio“.