Atletica, Europei U20: Simone Bertelli conquista l’oro nell’asta

Simone Bertelli vince l’Europeo U20 di atletica con 5,40 alla prima prova nell’asta, battendo lo svizzero Valentin Imsand. Chiude al quinto posto Federico Bonanni con il personale eguagliato di 5,20. Nella finale dei 1500 è quinta invece Matilde Prati in 4:20.85; ottavo posto per Matteo Di Benedetto (47.71) in quella dei 400 metri.

Entra nel vivo a 5,20 la finale dell’asta quando si presenta Bertelli, dopo un errore, supera la quota alla seconda prova con ampio margine. Ci riesce alla prima Federico Bonanni che pareggian il personale della scorsa stagione nell’occasione più importante dell’anno; invece il romano si era salvato a 5,10 con il terzo e ultimo tentativo. Anche a 5,30 il secondo salto è quello buono per il torinese Bertelli (SafAtletica Piemonte); tre nulli invece per Bonanni, che chiude con un onorevole quinto posto. Restano in gara quattro atleti a 5,40: lo svizzero Valentin Imsand e il turco Erdem Tilki con 5,30 alla prima, Bertelli e il polacco Michal Gawenda alla seconda. L’azzurro Bertelli va subito a segno, mentre Imsand risponde al secondo ingresso in pedana. Fuori gli altri due contendenti e quindi è medaglia sicura, oro o argento. Si va a 5,50 con Bertelli molto vicino alla prima prova, ma l’asticella cade. Più netto l’errore alla seconda ma Imsand sbaglia tre volte, come Bertelli, e l’azzurro è campione d’Europa under 20.