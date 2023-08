Atletica, Europei U20: in finale Nnachi nell’asta e Valensin sui 200

Nella seconda giornata agli Europei Under 20 di Gerusalemme arrivano buonissime notizie per l’Italia dell’Atletica. Infatti, sono due i qualificati per la finale e quattro per le semifinale. un risultato ottimo, viste anche le ottime prestazioni a cui ci hanno abituato gli atleti azzurri.

Avanti nell’asta Great Nnachi che salta 4,00 alla prima prova e così la 18enne torinese compie un altro passo verso il suo sogno di essere protagonista in maglia azzurra, dopo aver atteso a lungo di poterla indossare. Nei 200 metri applausi per Elisa Valensin, classe 2007, che va in finale togliendo mezzo secondo al proprio limite in 23.63 con vento appena entro il consentito di +2.0. L’allieva milanese, già azzurra in questa stagione all’Eyof sui 400 ostacoli, diventa la miglior sedicenne italiana di sempre sulla distanza. Passano il primo turno nei 200 al maschile il romano Daniele Groos, con il secondo crono in 20.89 sospinto da una bufera di vento alle spalle (+3.4), e il veneto Loris Tonella, 21.47 (-0.3). Nei 400 ostacoli guadagnano la semifinale i piemontesi Ludovica Cavo, seconda in batteria con 59.42, e Francesco Ibidi, che corre in 52.39 sfiorando il personale. Da sottolineare anche il progresso nei 200 della romagnola Carlotta Fedriga in 23.87 (+1.5) per chiudere con l’undicesimo tempo complessivo