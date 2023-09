Atletica, Europei Roma 2024: sconto del 25% sui biglietti per le ASD affiliate alla Fidal

In vista dei prossimi Campionati Europei di Roma 2024, la Fondazione EuroRoma 2024 ha pensato ad una promozione a beneficio di tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche di atletica affiliate alla Fidal e operative sul territorio italiano. Queste potranno infatti acquistare a un prezzo ridotto del 25% i biglietti validi per le singole sessioni serali e gli abbonamenti per tre e sei giornate di gare, in programma allo Stadio Olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Tale promozione sarà valida fino al 30 ottobre – sarà possibile accedervi collegandosi a una piattaforma dedicata all’iniziativa – ed è volta a rendere omaggio a chi si impegna ogni giorno per praticare e promuovere la disciplina.

Sarà dunque sufficiente inserire il proprio codice societario per acquistare i biglietti e gli abbonamenti al prezzo scontato del 25%. “In questi mesi ho frequentato diverse manifestazioni nazionali e internazionali di atletica. Sono rimasto particolarmente colpito dall’incredibile impegno e la grande passione che accomunano gli atleti, i tecnici e i dirigenti delle ASD e di tutto il mondo della Fidal, che per noi sono una preziosa fonte d’ispirazione” ha detto Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024