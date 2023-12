Atletica, Europei Roma 2024: promozione speciale fino al 31 dicembre, 3 biglietti al costo di 2

In vista degli Europei di atletica in programma allo Stadio Olimpico di Roma nel 2024, è stata pensata una promozione speciale in vista delle festività natalizie. Fino al 31 dicembre, infatti, sarà possibile di acquistare 3 biglietti al costo di 2, beneficiando così di uno sconto del 33%. Per approfittare dell’iniziativa, sarà sufficiente collegarsi alla pagina roma2024.vivaticket.it e selezionare un minimo di tre biglietti validi per le singole sessioni serali di gara degli Europei, in programma dal 7 al 12 giugno. Per quanto riguarda i biglietti per le sessioni mattutine, i prezzi partono invece da 5 euro più diritti di prevendita e commissioni di servizio.

Disponibili inoltre gli abbonamenti per seguire le prime tre giornate degli Europei (Starting Days, 7-9 giugno) e le ultime tre giornate (Ending Days, 10-12 giugno), oltre l’abbonamento All-In, valido per tutte le gare. Come se non bastasse, è stato riservato uno sconto anche a tutti gli iscritti alla Corsa di Miguel, gara competitiva e non competitiva in programma a Roma il 21 gennaio 2024 sulla distanza di 10 km, con arrivo all’interno dello Stadio Olimpico. La Fondazione EuroRoma 2024 garantirà infatti a tutti i partecipanti un codice sconto del 25% per i biglietti delle singole sessioni delle gare.