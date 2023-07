Atletica, Europei Roma 2024 nel metaverso con XMetaReal

Gli Europei di atletica di Roma nel multiverso. I campionati continentali di atletica leggera, in programma nel 2024 nella Città Eterna, avranno una dimensione “phygital”, grazie all’innovativo progetto sviluppato dalla Fondazione EuroRoma 2024 e dalla società XMetaReal, specializzata nella creazione di esperienze e contenuti nel metaverso. Sarà dunque un’edizione degli Europei assolutamente digitale, dal momento che già da settembre gli appassionati dell’atletica avranno infatti a disposizione uno spazio a loro dedicato e potranno iniziare a esplorare i luoghi degli Europei. Un’esperienza unica e immersiva, ma soprattutto inedita nel Bel Paese.

La giovane azzurra Larissa Iapichino sarà la prima atleta a entrare nel metaverso di Roma 2024 come testimonial ufficiale del progetto: “Mentre il countdown per gli Europei del prossimo anno allo Stadio Olimpico è già iniziato, non vedo l’ora di saltare nel metaverso di Roma 2024 e utilizzare il mio avatar per incontrare gli altri visitatori. Il mondo virtuale può rappresentare una opportunità positiva per avvicinare nuove persone, in particolare i giovani, alle discipline dell’atletica, allargando la platea degli spettatori anche nella realtà”, ha detto la figlia d’arte.