Atletica, Europei Roma 2024: montepremi di 500mila euro, si parte il 7 giugno

Il 7 giugno prenderanno il via gli Europei di atletica, in programma a Roma fino al 12 giugno. A disposizione un montepremi di 500 mila euro, da dividere in dieci risultati top in bonus da 50 mila euro. European Athletics, il massimo organo continentale dell’atletica leggera, ha ufficializzato i dettagli del nuovo progetto. Il bonus sarà destinato agli atleti che otterranno il punteggio più alto sulla base delle tabelle World Athletics nelle dieci aree individuate (cinque al femminile, cinque al maschile).

Ecco le aree.

DONNE A) Sprint e ostacoli (100, 200, 400, 100 ostacoli, 400 ostacoli) Mezzofondo e fondo (800, 1500, 5000, 10.000, 3000 siepi) C) Lanci (peso, disco, martello, giavellotto) D) Salti (alto, asta, lungo, triplo) E) Strada, prove multiple, staffette (mezza maratona, marcia 20 km, eptathlon) UOMINI F) Sprint e ostacoli (100, 200, 400, 110 ostacoli, 400 ostacoli) G) Mezzofondo e fondo (800, 1500, 5000, 10.000, 3000 siepi) H) Lanci (peso, disco, martello, giavellotto) I) Salti (alto, asta, lungo, triplo) J) Strada, prove multiple, staffette (mezza maratona, marcia 20km, decathlon).