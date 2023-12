Atletica, Europei Roma 2024: attesa per lo spettacolo all’Olimpico, biglietti in promozione fino al 31 gennaio

Con l’arrivo del 2024 sale l’attesa per i grandi eventi dell’atletica leggera, che nel nuovo anno vedrà gli Europei di nuovo in Italia. Lo Stadio Olimpico di Roma e il Foro Italico ospiteranno la manifestazione dal 7 al 12 giugno, per un gradito ritorno a 50 anni esatti dall’edizione 1974 organizzata nella Capitale. Il tutto a un mese e mezzo dalle Olimpiadi di Parigi, una collocazione in calendario che rende gli Europei 2024 un appuntamento chiave per tutti coloro che vorranno giocarsi qualcosa di importante ai Giochi. Saranno 49 le nazioni partecipanti, per quello che si preannuncia come uno degli eventi assolutamente da non perdere nel nostro Paese nel 2024.

Per assistere dal vivo allo spettacolo dei Campionati Europei di atletica leggera, è possibile usufruire di una speciale promozione sui biglietti delle singole sessioni serali di gara. Sulla pagina di Vivaticket sarà quindi ancora possibile selezionare l’acquisto di un minimo di tre biglietti così da ottenere uno sconto del 33% sul prezzo complessivo della transazione. Prezzi popolari per le sessioni mattutine, con biglietti a partire da 5 euro più commissioni e diritti di prevendita. Inoltre per i più appassionati c’è anche la possibilità di acquistare gli abbonamenti per seguire le prime tre giornate di gare (7-9 giugno, Starting Weekend), le ultime tre giornate (10-12 giugno, Ending Days) e l’intero programma degli Europei di Atletica (7-12 giugno, All-In).