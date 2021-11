Atletica, Europei Roma 2024: a Madrid l’incontro con i vertici europei

by Andrea Bellini

Gianmarco Tamberi FOTO COLOMBO/FIDAL

Questo pomeriggio, si è tenuto a Madrid l’incontro tra una delegazione composta dal presidente FIDAL Stefano Mei, dal Capo Dipartimento per lo Sport Michele Sciscioli, dal Vicesegretario generale FIDAL Marco Sicari e dal Capo Area Internazionale FIDAL Roberta Russo (il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha trasmesso un proprio intervento in video) con i vertici del Consiglio dell’Associazione Europea. Oggetto del vertice è stato un aggiornamento sull’organizzazione dei Campionati Europei di atletica del 2024, in programma allo Stadio Olimpico della città capitolina. In particolare, Mei ha esposto il processo di creazione della Fondazione che organizzerà la competizione.

In particolare, esso vedrà a capo sette membri: due espressi dalla Federazione, e uno per ognuno degli altri Enti chiamati a concorrere alla realizzazione dell’evento, ovvero il Dipartimento per lo Sport, Roma Capitale, la Regione Lazio, il CONI e Sport & Salute. Il processo di selezione durerà fino al 15 dicembre. Al suo termine, verrà nominato un Direttore Generale.