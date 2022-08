Atletica, Europei Monaco 2022: presentate le medaglie per le premiazioni degli atleti

by Daniele Forsinetti

Massimo Stano, marcia - Foto Giancarlo Colombo/Fidal

Mancano soltanto dieci giorni all’inizio dei Campionati Europei di atletica di Monaco di Baviera 2022 ed è giunto il momento di presentare le medaglie che riceveranno gli atleti più meritevoli. I premi, dallo stile unico ed innovativo, sono stati esposti nel negozio pop-up a Marienplatz di Monaco. Il sindaco della città tedesca, Verena Dietl, ha presenziato all’evento: “I Campionati Europei di Monaco 2022 conquisteranno presto l’intera Monaco. Le medaglie hanno trovato un posto adatto vicino al nostro municipio. Con questi pezzi decorativi questo straordinario evento multi-sportivo sarà ancora più tangibile per la gente di Monaco”. Presente anche il campione del mondo di canottaggio Oliver Zeidler: “I Campionati Europei di canottaggio a Monaco sono molto speciali. Cinquant’anni dopo la vittoria olimpica di mio nonno, posso anche io remare per l’oro al centro regate olimpiche. Darò tutto quello che ho per vincere”.

Saranno realizzate circa 1.300 medaglie, il cui design è stato realizzato in collaborazione con Designworks. “Sono molto contento che i Campionati Europei si svolgano quest’anno a Monaco”, ha affermato Holger Hampf, responsabile Designworks. “Durante la progettazione della medaglia, per noi era importante creare una medaglia con un forte riferimento alla sede e ne fanno una vera icona di questo evento multi-sportivo”. Davanti alle medaglie è impresso il logo della manifestazione, mentre a differenziare i vari sport ci sono i nastri della medaglia nei rispettivi colori dei nove campionati Europei. Il logo dello sport è incisa sul retro, che è impreziosita dal nome dei medaglisti.

A fornire ulteriori dettagli sul design è intervenuto Florian Weber, Direttore Creativo e Head of Event Presentation nel comitato organizzatore di Campionati Europei di Monaco 2022: “Nello sviluppo della medaglia, abbiamo voluto mantenere la caratteristica forma triangolare e al allo stesso tempo perseguire nuove strade sia con che all’interno di questa forma. L’integrazione del nastro della medaglia dentro la medaglia stessa garantisce unità e l”incrocio’ è un riferimento visivo alle ‘braccia’ piegate del pretzel di Monaco. Ciò garantisce anche che la medaglia non si attorcigli e può essere sempre indossata correttamente. Siamo inoltre stati in grado di ottenere una visibilità importante per il rispettivo pittogramma sportivo direttamente correlati a Monaco di Baviera nella loro sviluppo storico. Nel 1972, i loro predecessori furono creati da Otl Aicher per le Olimpiadi estive dei Giochi”.

L’amministratore delegato di Olympiapark München GmbH, Marion Schone, ha poi concluso: “Il Bmw Group e, in in questo caso, i responsabili di Designworks, sono partner incredibilmente creativi per i Campionati Europei Monaco di Baviera 2022. Lo sviluppo congiunto del design della medaglia ha dimostrato ancora una volta l’eccellente lavoro di squadra. Gli atleti che saliranno sul podio dei vincitori possono sicuramente aspettarsi una medaglia molto speciale”.