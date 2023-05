Atletica, Europei marcia 2023: Stano e Palmisano tra i protagonisti della 20 km di Podebrady

Tutto pronto per l’inizio degli Europei di marcia 2023 di Podebrady, in Repubblica Ceca, che si disputeranno nella giornata di domenica 21 maggio. Si tratta di una tappa fondamentale nella stagione degli specialisti del tacco e punta, quando mancano tre mesi ai Mondiali di agosto a Budapest. A rappresentare i colori azzurri nella 20 km femminile saranno la campionessa olimpica di Tokyo 2020, Antonella Palmisano, al suo rientro nella gare, Eleonora Giorgi, Valentina Trapletti ed Alexandrina Mihai, ventenne al suo esordio con la Nazionale; presente anche un’altra atleta classe 2003, Vittoria Di Dato, scesa di recente a 1h37:35, matricola in Nazionale maggiore e convocata come riserva, pronta a subentrare ma in ogni caso potrà essere al via a titolo individuale nella gara “open” prevista in contemporanea.

In campo maschile, invece, spicca il nome del campione olimpico di Tokyo 2020, Massimo Stano, che farà il proprio debutto stagionale nella 20 km. La squadra italiana potrà contare anche su Francesco Fortunato, Andrea Cosi e Gianluca Picchiottino, livornese delle Fiamme Gialle che ha partecipato ai Mondiali in Oregon e vanta un personale di 1h21:36.

Nella 35 km femminile ci saranno Federica Curiazzi, Lidia Barcella, la migliore azzurra di questa stagione Sara Vitiello e Nicole Colombi. Tra gli uomini, invece, spazio a Riccardo Orsoni, vincitore del titolo assoluto a Milazzo con 2h33:06, Stefano Chiesa, Andrea Agrusti e Michele Antonelli; assente il bronzo europeo Matteo Giupponi, ancora non al meglio della condizione.