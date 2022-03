Atletica, Europei lanci Leiria 2022: 21 azzurri convocati dal dt La Torre

by Daniele Forsinetti

Daisy Osakye - Foto FIDAL/Colombo

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha diramato la lista dei convocati per la Coppa Europa di lanci in programma a Leiria, in Portogallo, sabato 12 e domenica 13 marzo. Tra i 21 azzurri scelti spiccano il pesista Zane Weir quinto classificato a Tokyo, la discobola Daisy Osakue che in qualificazione ha eguagliato il primato italiano (63,66) e la martellista Sara Fantini, di recente diventata la seconda italiana di sempre con 72,61 a Modena. In squadra anche Nick Ponzio, vicino al primato italiano indoor del peso con il 21,53 della scorsa settimana a Torun. Prima convocazione in Nazionale assoluta per Martina Carnevale (peso) e Cecilia Desideri (martello).

UOMINI

Peso Nicholas James PONZIO Athletic Club 96 Alperia Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle/ASD Enterprise Sport&Service Disco Nazzareno DI MARCO G.S. Fiamme Oro Padova Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Martello Simone FALLONI C.S. Aeronautica Militare Giavellotto Mauro FRARESSO G.A. Fiamme Gialle Giavellotto Roberto ORLANDO A.S. Atletica Virtus Lucca



UOMINI U23

Peso Riccardo FERRARA C.S. Carabinieri sez. Atletica/ASD Cus Palermo Disco Enrico SACCOMANO Atletica Malignani Libertas Udine Martello Giorgio OLIVIERI C.S. Carabinieri sez. Atletica/Team Atletica Marche Giavellotto Michele FINA Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli

DONNE

Peso Martina CARNEVALE Atl. Studentesca Rieti Andrea Milardi Disco Daisy OSAKUE G.A. Fiamme Gialle Disco Stefania STRUMILLO G.S. Fiamme Azzurre Martello Sara FANTINI C.S. Carabinieri sez. Atletica Martello Cecilia DESIDERI Atl. Studentesca Rieti Andrea Milardi Giavellotto Carolina VISCA G.A. Fiamme Gialle



DONNE U23