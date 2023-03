Atletica, Europei indoor Istanbul 2023: Simonelli e Dal Molin in finale ostacoli, Tentoglou batte ancora Montler nel lungo

I risultati della sessione mattutine degli Europei indoor di Istanbul 2023 di atletica. Buoni risultati ottenuti dagli italiani in gara: Lorenzo Ndele Simonelli e Paolo Dal Molin, infatti, hanno centrato l’accesso alla finale dei 60 metri ostacoli, avendo chiuso la propria semifinale tra i primi quattro. Format che beffa il terzo italiano in gara, Hassane Fofana, che ritocca il proprio primato stagionale in 7:71 ma, avendo chiuso quinto, rimane escluso dalla finale nonostante il tempo sia di tre centesimi migliore rispetto a quello di Dal Molin. Nella gara femminile, invece, niente da fare per Elisa Maria di Lazzaro il cui 8:06 la relega al settimo posto della propria semifinale.

In questa sessione si sono svolte anche due finali, quella del salto in lungo maschile e quella del salto in alto femminile. Nella prima, è andata in scena l’infinito testa a testa tra Miltiadis Tentoglou e Thobias Montler, con lo stesso esito degli ultimi tre anni: è infatti il greco a vincere l’oro con un salto da 8.30 metri, mentre lo svedese, nonostante il primato stagionale in 8.19, deve ancora una volta “accontentarsi” dell’argento. A completare il podio è il rumeno Gabriel Bitan con 8.00 metri saltati. Nel salto in alto femminile, invece, a vincere l’oro è l’ucraina Yaroslava Mahuchikh con la misura di 1.98, davanti all’olandese Britt Weerman (1.96), nuovo record nazionale) e alla connazionale Kateryna Tabashnyk (1.94). Il programma si chiuderà con la sessione pomeridiana, che assegnerà le ultime medaglie della competizione.