Atletica, Europei indoor Istanbul 2023: oro e record italiano di Zane Weir nel getto del peso

Strepitosa medaglia d’oro per Zane Weir con tanto di record italiano doppiamente migliorato nel getto del peso agli Europei indoor di atletica 2023 in corso di svolgimento a Istanbul. Mentre Leonardo Fabbri non brilla e chiude con sei nulli su sei una finale davvero deludente che lo vede regalato all’ottavo e ultimo posto, un favoloso Zane Weir riesce a migliorare per ben due volte il primato nazionale, trovando un terzo lancio da 22 metri e 6 centimetri, che costituisce la miglior distanza europea dell’anno e la quinta in assoluto a livello continentale. A giocarsela con l’azzurro è il forte ceco Stanek, ma Weir lo tiene a bada dopo i sei lanci cadauno e trova una vittoria davvero fantastica dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare i Mondiali. Bronzo all’ucraino Roman Kokoshko col suo sesto lancio decisivo. Dopo Paolo Dal Soglio nel 1996 fa ancora una volta festa l’Italia, lo fa col sudafricano naturalizzato italiano che trova il miglior risultato della sua carriera.

Quarto posto per Nadia Battocletti nei 3000 metri femminili con un tempo discreto di 8’44″96 e forse qualche rammarico per non aver interpretato la gara in modo più offensivo. Nella stessa finale, nona Ludovica Cavalli.