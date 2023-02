Atletica, Europei Indoor Istanbul 2023: il triplista Ihemeje rinuncia

Emmanuel Ihemeje rinuncia agli Europei Indoor di Istanbul 2023, in programma dal 2 al 5 marzo. Il triplista azzurro, quinto ai Mondiali di Eugene dello scorso anno, ha provato a recuperare dall’infortunio muscolare rimediato nell’unica gara dell’anno, a Fayetteville lo scorso 28 gennaio, ma le condizioni non sono ancora al top e ha preferito evitare l’impegno degli Euroindoor. Sono dunque 49 gli italiani in partenza.