Atletica, Europei Indoor Istanbul 2023: doppietta italiana nei 60 metri con Ceccarelli e Jacobs, Derkach seconda nel salto triplo

Nella giornata di oggi è andata in scena la sessione pomeridiana, valida per gli Europei Indoor di atletica ad Istanbul. Si sono disputate le finali del salto con l’asta femminile, salto triplo femminile, 1500 metri femminili, 400 metri maschili, 400 metri femminili e i 60 metri maschili.

Nella finale dei 60 metri maschili trionfa Samuele Ceccarelli che corre in 6.48, dopo il 6.47 in semifinale, davanti a Marcell Jacobs, non al meglio fisicamente ma in 6.50 con il season best. Chiude il podio Larsson in 6.53. Delusione Prescot che corre in 6.64 lontano dalle medaglie.

Nella finale del salto triplo femminile vinca la turca Danismaz davanti all’azzurra Dariya Derkach e alla portoghese Mamosa. L’atleta di casa salta 14.31 al primo salto e non viene più ripresa dalle avversarie. Ci ha provato l’italiana saltando 14.20, che si prende la medaglia di argento mettendosi dietro Mamosa, che cede il primato indoor nel salto triplo, 14.16 Cestonaro non riesce a prendersi il podio saltando 14.08

Nella finale dei 1500 metri femminili vince l’inglese Muir, 4:03.40, davanti a Bobocea, 4:03.76, Ennaoui, 4:04.06. Personal best per la rumena e la polacca che si mettono dietro nello sprint la spagnola Guerrero, 4:04.86. L’azzurra Vissa chiude 9ª staccata dalle prime posizioni in 4:10.05.

Nella finale dei 400 metri maschili vince il norvegese Warholm, in 45.35, davanti al belga Watrin, 45.44 e primato nazionale per lui, e allo svedese Bengtstrom, 45.77. Dopo i primi 200 metri corsi a tutta, Warholm cala vistosamente nell’ultimo giro ma riesce a prendersi l’oro con soli 10 centesimi di vantaggio su Watrin.

Nella finale dei 400 metri femminili è dominio olandese con le due atlete dei Paesi Bassi, Bol e Klaver, che corrono in 49.85 e 50.57 conquistando oro e argento restando in testa dall’inizio alla fine. Chiude il podio la polacca Kielbasinska che fa segnare il personal best in 51.25.

Nel salto con l’asta Bruni si ferma a 4.40 fuori dai giochi per le medaglie. Prova deludente dell’azzurra dopo un inizio di prova senza errori chiude in ultima posizione. Oro alla finalndese Wilma Murto , 4.80, argento alla slovena Tina Sutej , 4.75, bronzo Repubblica Ceca con Amalie Svabikova, 4.70.