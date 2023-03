Atletica, Europei Indoor Istanbul 2023, Ceccarelli: “Non me l’aspettavo, è una bella soddisfazione”

“Non so che dire, sembro monotono ma non me l’aspettavo”. Samuele Ceccarelli è incredulo dopo l’oro conquistato agli Europei indoor di atletica a Istanbul nei 60 metri, battendo Marcell Jacobs di due centesimi. “E’ una bella soddisfazione vincere alla prima competizione europea a cui prendo parte. Quando mi hanno dato la striscia blu del miglior tempo europeo mi sono un po’ irrigidito, poi ho cercato di pensare a correre solo contro me stesso. Non so quando realizzerò quello che ho fatto, forse fra un mese, il livello era altissimo, avevo di fronte tutti grandi campioni e io sono il nuovo arrivato”.

Anche Marcell Jacobs ha commentato ai microfoni di RaiSport il secondo posto Europei: “Io ho dato tutto quello che potevo, purtroppo lui mi è arrivato davanti, sono po’ scontento per me ma sono contento per lui. Tanto di cappello. Avevo un piccolo dolore, ma non ci ho pensato e mi sono buttato sulla finale anche con il rischio di non arrivare in fondo. Se non ci fosse stato lui avrei vinto di nuovo, ma ha vinto e va bene così”, ha detto ancora Jacobs. “Ora pensiamo alla stagione all’aperto con i Mondiali, abbiamo una staffetta in cui possiamo fare grandi cose. Sono contento per la squadra, è un onore essere il capitano”, ha concluso l’azzurro campione olimpico nei 100 metri.