Atletica, Europei Indoor Istanbul 2023: bene Derkach e Cestonaro nelle qualificazioni del triplo donne

A Istanbul è scattata la seconda giornata di gare, che nel pomeriggio assegnerà le prime medaglia di questi Europei Indoor di atletica leggera. Ma in mattinata ancora spazio alle eliminatorie. Nei 400 uomini fuori Vladimir Aceti, quarto nella sua batteria con 46.80. Nella prova femminile dei 400 passa alle semifinali Alice Mangione con un tempo di 52.99, mentre vengono eliminate Anna Polinari con il suo 53.38 e Raphaela Lukudo con il suo 53.30. Nei 60 donne accesso diretto alle semifinali per Irene Siragusa (7.35), e tramite i ripescaggi per Anna Bongiorni, che ha corso in 7.36 la batteria più veloce della mattinata; fuori Gloria Hooper con 7.39. Nei 15000 donne avanza in finale tramite i ripescaggi Sintayehu Vissa (4:08.54); troppo alto, invece, il tempo di Federica Del Buono, che ha chiuso la sua gara in 4:23.59.

Nelle qualificazioni del salto in lungo maschile nulla da fare per Mattia Furlani, che con il suo 7.57 non è andato vicino ad entrare nei primi otto. Buone notizie dal salto triplo femminile, dove accedono in finale sia Dariya Derkach che Ottavia Cestonaro, rispettivamente con il terzo e quarto punteggio di queste eliminatorie: per entrambe 13.98. Nel salto con l’asta femminile sia Roberta Bruni che Elisa Molinarolo saltano 4.45, ma entra in finale solo la prima con l’ultimo punteggio disponibile perché ha impiegato meno tentativi. Iniziata anche la gara del pentathlon, con al via Sveva Gerevini: l’azzurra ha chiuso con il sesto tempo i 60 metri, è poi giunta ottava nel salto in alto e dodicesima nel getto del peso.