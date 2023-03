Atletica, Europei indoor Istanbul 2023: 16 italiani impegnati nella prima giornata

Agli Europei indoor di Istanbul, saranno 16 gli italiani al via nella sessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni di gara. Si comincia, alle 17 italiane, con gli 800 metri maschili, specialità i cui protagonisti sono Catalin Tecuceanu e Simone Barontini: accederanno alle semifinali i primi due classificati delle cinque batterie, più gli altri due migliori tempi. Alle 17.05, inizierà poi la qualificazione del salto in alto, con il bronzo mondiale Elena Vallortigara. La cifra per il pass diretto alla finale è 1,94, oppure bisogna restare tra le prime otto, in base alla progressione 1,76-1,82-1,87-1,91-1,94. Poco dopo, alle 17.12, è il momento dell’ingresso in pedana per il trio di pesisti azzurri Leonardo Fabbri, Zane Weir e Nick Ponzio, tutti alla ricerca della promozione diretta in finale (necessario un 21,20 oppure un posto tra i migliori otto).

Gli 800 metri femminili prenderanno il via alle 17.40, con due azzurre alla ricerca della semifinale: si tratta di Elena Bellò ed Eloisa Coiro, le quali dovranno essere le prime due nelle rispettive batterie, oppurre ottenere i due crono migliori. Salto triplo dalle 17.53, ed è la specialità che vedrà all’opera Tobia Bocchi e Simone Biasutti: 16,70 la misura da saltare per ottenere l’accesso in finale. Alle 18.30, si correrà il primo turno dei 3000 metri femminili: qui ci saranno Nadia Battocletti, Ludovica Cavalli e Micol Majori per tentare l’accesso al turno decisivo (due batterie, formula 6+3). Il programma è completato dai 1500 metri maschili alle 19.05, con il trio azzurro formato da Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva. Le batterie saranno tre e, per l’accesso in finale, serve rimanere tra i primi tre o ricorrere ai tre tempi di ripescaggio.