Atletica, Europei a squadre Chorzow 2023: l’Italia trionfa per la prima volta nella sua storia

Per la prima volta nella sua storia, l’Italia ha vinto la Coppa Europa, salendo sul gradino più alto del podio agli Europei a squadre 2023 di atletica leggera di scena a Chorzow. Gli azzurri hanno ipotecato il titolo con tre gare d’anticipo. Il vantaggio sulle avversarie è infatti tale che nessuna può operare il sorpasso in vetta nonostante debbano disputarsi ancora tre sfide. Si tratta di un risultato davvero storico per l’Italia, che non era mai riuscita a vincere la classifica a squadre nelle precedenti 38 edizioni, a partire dal 1965.