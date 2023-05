Atletica: esordio per Sabbatini e Barontini negli 800 metri a Grosseto

Inizia la stagione outdoor per il mezzofondo con il Grifone Meeting di sabato 27 maggio a Grosseto. Sarà l’esordio per Gaia Sabbatini che rientra dopo lo stop invernale a causa di un infortunio e stavolta si cimenterà negli 800 metri. Per la portacolori delle Fiamme Azzurre, specialista dei 1500, l’ultima gara è stata quella del trionfo nella staffetta agli Europei di cross in dicembre a Venaria Reale. Prevista la prima uscita stagionale all’aperto su questa distanza anche per Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), campionessa italiana in carica e settima agli ultimi Europei indoor di Istanbul. Spicca poi il nome di un’altra medaglia d’oro della staffetta continentale di campestre, Federica Del Buono (Carabinieri), mentre i migliori accrediti sono delle polacche Angelika Sarna e Adrianna Czapla-Topolnicka, entrambe già sotto 2:00 in carriera. Al maschile debutta negli 800 metri Simone Barontini (Fiamme Azzurre), due volte finalista agli Europei con il settimo posto di Monaco e l’ottavo al coperto in Turchia. Se la vedrà con il bosniaco Amel Tuka (Atl. Insieme Verona), già argento e bronzo mondiale, e con il polacco Mateusz Borkowski oltre che con l’emergente azzurrino Francesco Pernici (Freezone).

Si rimetterà alla prova nei 1500 metri Elena Bellò (Fiamme Azzurre), che torna sulla pista dello stadio Zecchini dove ha firmato il personale di 4:05.09 prima dei notevoli progressi compiuti sugli 800 nella scorsa stagione, per confrontarsi con Joyce Mattagliano e Giulia Aprile, mezzofondiste dell’Esercito, ma la candidata principale alla vittoria sembra l’etiope Mebriht Mekonen. Al maschile da seguire Joao Bussotti (Esercito) dopo aver sfiorato il personale sabato a Karlsruhe con 3:36.79 e Mohad Abdikadar (Aeronautica) in una gara che potrebbe avere come protagonisti gli etiopi Melkeneh Azize (3:33.74), campione mondiale under 20 dei 3000 metri, e Wegene Addisu, 3:34.21 di personale.

Per quanto riguarda il salto con l’asta protagonista sarà la primatista italiana Roberta Bruni (Carabinieri), già salita a 4,55 nella tappa inaugurale di Diamond League a Doha e a pochi giorni dal Golden Gala del 2 giugno a Firenze. Si rinnova il match con Sonia Malavisi (Fiamme Gialle), 4,42 in Grecia di recente, ma sono annunciate anche la norvegese Lene Retzius, la promessa Giulia Valletti Borgnini (Fiamme Gialle Simoni) e Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport).

Big match in chiave azzurra nei 400 metri con il finalista olimpico e primatista italiano della 4×400 Edoardo Scotti (Carabinieri) e il campione nazionale indoor Riccardo Meli (Fiamme Gialle) dopo il meeting di Savona, ma anche il finalista mondiale della 4×400 mista Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) anche se il favorito è Alex Haydock-Wilson, agli Europei bronzo individuale e oro con la staffetta britannica. Tra le donne i 100 vedranno in azione Shashalee Forbes (Giamaica), 10.98 quest’anno, e Irene Siragusa (Esercito).

Nel salto in alto saranno in pedana Alessia Trost (Fiamme Gialle), Idea Pieroni (Carabinieri) e Marta Morara (Atl. Lugo), invece nel lungo Marta Amani (Cus Pro Patria Milano), bronzo ai Mondiali under 20, la triplista azzurra Ottavia Cestonaro (Carabinieri) e Arianna Battistella (Carabinieri) con al maschile Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia).

Nei 100 metri a ostacoli Nicla Mosetti (Bracco Atletica) trova Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli), le under 23 Elena Carraro (Atl. Brescia 1950) e Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), le polacche Klaudia Siciarz e Klaudia Wojtunik.

