Atletica, Emmanuel Ihemeje firma il personale negli Usa: 17.29 all’esordio stagionale

Inizia alla grande la stagione del triplista Emmanuel Ihemeje, che nella prima uscita della stagione all’aperto alle Mt. Sac Relays di Walnut, in California, decolla subito al record personale di 17,29 (+1.9) e conquista il successo. “È un buon inizio – ha detto l’azzurro al termine della gara – ho avuto belle sensazioni in pedana saltando con sedici appoggi e quindi con rincorsa completa. Ma adesso c’è da mantenere alta l’asticella in una stagione che si preannuncia competitiva”. Continua a crescere il 24enne dell’Aeronautica, quinto ai Mondiali di Eugene nella scorsa estate, che aggiunge tre centimetri al 17,26 indoor di due anni fa a Fayetteville. Il bergamasco così diventa il quinto italiano di sempre nel triplo superando anche il 17,20 all’aperto ottenuto nel giorno di Ferragosto in qualificazione agli Europei di Monaco.