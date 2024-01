Eccezionale record del mondo per l’italiana Emma Maria Mazzenga a Padova nella seconda giornata di gare indoor per la categoria master di atletica. Nei W90, la padovana novantenne tesserata per l’Atletica Insieme Verona ha corso i 200 metri in 54″47, superando di oltre sei secondi il precedente primato, stabilito 13 anni fa, della canadese Olga Kolteko.