Atletica Elite Club: salgono a 72 gli azzurri che riceveranno assistenza nel 2024

Il consiglio della Fidal ha approvato nella riunione di oggi l’elenco degli atleti che faranno parte dell’Atletica Elite Club, per cui salgono da 64 a 72 gli azzurri che riceveranno assistenza per il 2024, con l’obiettivo di una migliore preparazione per le Olimpiadi di Tokyo. Di questi, sette sono classificati come Super Top (i sette campioni olimpici di Tokyo), dodici sono nella fascia Top, altri 53 si trovano invece nella fascia standard. L’elenco potrà anche essere integrato nel corso della stagione.

Soddisfatto il presidente Stefano Mei: “Continua e si rafforza il nostro impegno nel supportare l’attività tecnica, in particolare in una stagione importante come quella che sta per arrivare con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Il fatto che sia aumentato il numero degli atleti coinvolti, senza aver allargato i criteri, è il segnale di quanto negli ultimi tre anni si sia ampliata la base degli azzurri che possono competere ad alto livello nei contesti internazionali”.

Sono anche stati definiti anche i criteri di partecipazione per quattro eventi del prossimo anno: si tratta dei Mondiali di cross a Belgrado (Serbia, 30 marzo), i Mondiali a squadre di marcia ad Antalya (Turchia, 21 aprile), gli Europei under 18 di Banska Bystrica (Slovacchia, 18-21 luglio) e i Mondiali under 20 di Lima (Perù, 27-31 agosto). Infine, il Consiglio Federale ha anche votato La Spezia quale sede dei Campionati Italiani Assoluti 2024.