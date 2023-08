Atletica, Elena Vallortigara salta i Mondiali di Budapest

Elena Vallortigara non sarà in gara ai Mondiali di atletica di Budapest, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il bronzo iridato nel salto in alto dovrà rinunciare alla rassegna “per motivi sanitari legati a un problema fisico che ha caratterizzato la sua stagione”, fa sapere la Fidal. Nella giornata di oggi sono già iniziati gli accertamenti per valutarne e programmarne il recupero fisico e il ritorno alla piena efficienza. Nelle ultime settimane la saltatrice vicentina ha vinto il titolo italiano a Molfetta con la misura di 1,87 e sabato scorso in Germania, a Heilbronn, ha saltato 1,83 nell’ultimo test pre-Mondiale, prima di decidere per la rinuncia. Scende così a 79 il numero degli azzurri in partenza per Budapest”, scrive la Federazione. Nelle ultime settimane l’azzurra era effettivamente apparsa lontana anni luce da quella condizione che le permise di salire sul podio mondiale nel 2022. In particolare, in Germania, nell’evento in piazza, Vallortigara aveva saltato la misura di 1,83 e poi si era fermata con tre errori alla successiva quota di 1,86. In quell’occasione la prova era stata vinta dalla campionessa del mondo Eleanor Patterson (Australia), stessa quota della slovena Lia Apostolovski con 1,95.