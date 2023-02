Atletica, Duplantis avvisa: “Europei indoor? Devo vedere come si sente il mio corpo”

Il campione olimpico e mondiale di salto con l’asta, Armand Duplantis, nel corso di una conferenza stampa ad Uppsala, dove domani farà il proprio esordio stagionale, ha rivelato di non essere certo di prendere parte agli Europei indoor in programma ad Istanbul dal 2 al 5 marzo: “Dipenderà da come andranno le cose per me durante la stagione al coperto. Devo vedere come si sente il mio corpo e in base alle mie prestazioni delle mie prime quattro gare. Non ho deciso al 100%”.

Nella scorsa stagione lo svedese ha conquistato i titoli di campione del mondo indoor a Belgrado a marzo e poi all’aperto a Eugene (Stati Uniti) a luglio, dove ha migliorato il proprio record mondiale portandolo a 6,21 m.