Atletica, Dt La Torre: “Jacobs continua a lavorare, è un uomo di grande forza”

Antonio La Torre ha poi commentato il successo in Coppa Europa-Europei a squadre per la prima volta nella storia della competizione. “Una grande prestazione collettiva di tutta la squadra, è riuscita a nascondere anche momenti delicatissimi. L’altra sera ho fatto la riunione con la squadra ed ho detto: ‘ricordate quello che ha fatto Anna Bongiorni di tornare indietro e riprendere il testimone per portare un punto che poteva essere decisivo. Poi ho detto: ‘siamo spalle al muro, possiamo perderla solo noi’ ed ho dato la parola a Gimbo dicendo che ‘se c’è uno che spalle al muro ha sempre dato il massimo è il capitano'”. Poi ha concluso: “Siamo riusciti dopo per 50 anni abbiamo provato, tantissimi messaggi, da tanti atleti che ci hanno provato che mi hanno detto: ‘stiamo piangendo’. Abbiamo fatto vivere a questi atleti e tecnici un senso di appartenenza, anche in sport individuali che premia talenti individuali, di far capire che nei momenti critici la squadra ti aiuta a performare anche meglio”.