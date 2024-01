Atletica: domenica esordio stagionale ad Ancona per Iapichino nei 60 metri

Esordio stagionale per la lunghista Larissa Iapichino. In preparazione al lungo, l’azzurra scenderà in pista nei 60 metri nel meeting di Ancona. Batteria in programma domenica 14 alle 17.15 con ipotetica finale alle 19.25. Nelle Marche a sfidarla ci sarà la 17enne Alice Pagliarini, che l’anno scorso ha toccato i 7.38. Al PalaCasali ci saranno anche i 60 metri maschili con il campione europeo under 23 nella 4×100 Matteo Ricci. Gli avversari principali saranno Nicholas Artuso e Angelo Ulisse. Nei 400 metri femminili occhi su Rebecca Borga, reduce dal personale di 7.43.