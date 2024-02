Atletica: dodici azzurri a Liévin, occhi su Fabbri, Simonelli e Weir

Saranno dodici gli azzurri nel meeting di Liévin, in Francia, nel principale circuito mondiale d’inverso, il World Indoor Tour. Occhi puntati su Zane Weir, leader mondiale nel getto del peso, e l’argento mondiale a Budapest 2023 Leonardo Fabbri. Ci saranno anche Andy Diaz, primatista mondiale nel salto triplo, e Lorenzo Simonelli, fresco di record italiano negli ostacoli a Lodz. In pista anche Ayomide Folorunso nei 400 metri, Simone Barontini negli 800 metri insieme ad Eloisa Coiro, Federico Riva nei 2000 con Mohad Abdikadar. In pedana occhio a Roberta Bruni nel salto con l’asta, Tobia Bocchi e Emmanuel Ihemeje.