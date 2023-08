Atletica, la Diamond League fa tappa a Ginevra: tra i protagonisti anche Tamberi

Neppure il tempo di riposarsi dopo i Mondiali di Budapest che l’atletica torna subito protagonista. A Ginevra (Svizzera), sede del meeting di Diamond League, ci sarà anche Gianmarco Tamberi, fresco dell’oro nel salto in alto e determinato a ripetersi. Gli altri azzurri al via allo stadio Letzigrund saranno Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nel salto triplo, Mattia Furlani nel salto in lungo, Davide Re, sui 400 metri, Lorenzo Simonelli nei 100 ostacoli ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta. Non mancano neppure i big, che proseguiranno la loro trasferta europea andando a caccia di altri risultati di spicco. Ai nastri di partenza dunque Noah Lyles, impegnato nei 200 metri, Sha’Carri Richardson nei 100 e Armand Duplantis nel salto con l’asta.

Focalizzandosi sugli azzurri, invece, Tamberi ritrova tutti gli avversari di Budapest ad eccezione dello statunitense Harrison. Ci saranno dunque il suo amico Barshim, ma anche gli ostici Zayas e Potye, pronti a dar filo da torcere a Gimbo. Elisa Molinarolo va invece a caccia del record italiano, distante appena 7 cm rispetto al 4,65 saltato nelle qualificazioni mondiali. Debutto in Diamond League per Derkach, reduce dal decimo posto a Budapest e determinata a migliorare il suo 14,20, mentre Furlani insegue la ciliegina sulla torta dopo una stagione da incorniciare con il titolo europeo Under 20 grazie a un super 8,23. Infine, Davide Re punta a scendere sotto i 45 secondi dopo la buona prova ai Mondiali e Simonelli mette nel mirino il personale di 13.33.