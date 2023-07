Atletica, Diamond League Silesia 2023: un super Tamberi si arrende solo a Barshim. Gimbo chiude secondo con 2,34

Secondo posto per Gianmarco Tamberi nel Silesia Kamila Skolimowska Memorial, valevole per l’ottava tappa della Wanda Diamond League 2023 di atletica leggera. L’azzurro è stato protagonista di un’ottima gara, in cui ha ritoccato il proprio primato stagionale in ben tre occasioni, riuscendo a saltare anche la misura di 2,34. Purtroppo a 2,36 sono arrivati tre errori, così come per il tedesco Poyte, terzo classificato. L’unico avversario in grado di strappare la vittoria a Gimbo è stato proprio il suo amico Barshim (con cui ha condiviso l’oro a Tokyo), che dopo due errori a 2,34 ha tentato direttamente un salto a 2,36 e, da vero fuoriclasse, è andato a segno al primo colpo. Gara comunque ampiamente positiva per Tamberi, che potrà assolutamente giocarsi le sue carte negli imminenti Mondiali.

Meno bene gli altri azzurri impegnati al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Leonardo Fabbri non è andato oltre l’ottavo posto nel getto del peso, accontentandosi del 20.21 messo a referto al terzo tentativo. Negli 800 metri, invece, Elena Bellò ha concluso nona in 2’00″61, circa quattro secondi più lenta della vincitrice, la keniota Moraa (1’56″85). Infine, nei 1,500 metri, Gaia Sabbatini ha chiuso all’ottavo posto ma si è potuta consolare con il nuovo primato personale di 4’01″24. La vittoria è andata all’etiope Haylom in 3’54″93.