Atletica, Diamond League Montecarlo 2023: Iapichino trionfa nel salto in lungo

Larissa Iapichino show. L’azzurra del salto in lungo fa tris al meeting Herculis, la tappa di Montecarlo della Diamond League di atletica leggera, e nel nono appuntamento con il circuito più prestigioso, dopo aver trionfato a Firenze e a Stoccolma, conquista la vittoria anche nel Principato. La figlia d’arte, campionessa europea Under 23 cinque giorni fa, ha ottenuto la misura di 6.95 al sesto e ultimo salto al Louis II, migliorando di due centimetri il record personale outdoor. Secondo posto, con 6.88, per la statunitense Tara Davis-Woodhall, terza la serba Ivana Vuleta. Per Iapichino l’ennesima conferma di uno stato di forma eccezionale.

