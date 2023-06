Atletica, Diamond League Losanna 2023: Weir quinto nel peso, bene Simonelli nei 110 a ostacoli

La Diamond League 2023 si sposta a Losanna per la sesta giornata. Sono 9 gli azzurri in gara con Zane Weir e Leonardo Fabbri nel peso, Mattia Furlani nel lungo, Pietro Arese sui 1500 metri, Roberta Bruni nell’asta, Elena Bellò sugli 800, Lorenzo Simonelli nei 110 metri a ostacoli, Ayomide Folorunso sui 400 e Davide Re sui 400, non validi per la Diamond League.

Zane Weir e Leonardo Fabbri mancano la medaglia nel lancio del peso maschile. Prova non convincente dell’italo-sudafricano, che finisce quinto con un discreto 21.36 trovato in apertura. Rammarico per Fabbri, che per 1 centimetro manca il podio. 21.41 per il toscano e 21.42 per il campione europeo Mihaljevic. Secondo neozelandese Walsh con 21.99 dietro al solito Crouser, unico a toccare i 22 metri con un buon 22.29. Beffa al fotofinish per Davide Re nei 400 metri, che è quarto in 45.95 dietro di soli tre centesimi allo svizzero Spitz, 45.92. Vince il botswano Scotch, che scende sotto il 45 correndo in 44.94. Secondo il belga Borlèe in 45.86. Elena Bellò chiude ottava negli 800 metri. 2:00.76 per l’azzurra, che non è riuscita a tenere il ritmo delle prime staccandosi negli ultimi metri. Vince la kenyota Moraa in 1:57.43 davanti all’inglese Hodgkingson in 1:58.37. Completa il podio la giamaicana Goule, in 1:58.90, che supera in volata l’australiana Bisset, 1:58.95. Lorenzo Simonelli sfiora il podio nei 110 metri a ostacoli. 13.41 per l’azzurro, che ha tenuto testa ai migliori fino alla fine concludendo quarto a 4 centesimi dal francese Kwaou-Mathey. Nel duello alla vittoria esce sconfitto per un solo centesimo lo svizzero Joseph, 13.23, battuto dal Giapponese Izumiya, 13.22. Ayomide Folorunso conclude terza nei 400 metri femminili in 55.12. Vince l’olandese Bol in 52.76 con il record del meeting davanti alla finlandese Lehikonen in 54.67. Mattia Furlani è nono nel salto in lungo. Il classe 2005 non va oltre il 7.73 uscendo dalla gara nelle prime fasi. Vince l’atleta delle Bahamas Leirn, che batte il greco Tentoglou, 8.07 con un ottimo 8.11. Terzo il giapponese Haskioka con un buon 7.98. Male Roberta Bruni nell’asta. L’azzurra chiude decima fermandosi a 4.61. Nel testa a testa finale è l’americana Moon a spuntarla, saltando 4.82, sulla finlandese Murto, che si ferma a 4.77. Completa il podio il neozelandese McCartney con 4.71. Niente da fare per Pietro Arese nei 1500 metri maschili. Il torinese finisce nono correndo in 3:36.10. Domina il norvegese Ingebrigtsen in 3:28.72 davanti all’etiope Girma, 3:29.51, e all’inglese Kerr, 3:29.64.

Nelle altre gare la kenyota Beatrice Chepkoech vince i 3000 siepi con il nuovo record del meeting, 9:05.98, davanti all’etiope Sembo Almayew, in 9:06.82. Terza l’ugandese Peruth Chemutai in 9:11.91. Nel giavellotto femminile vince l’australiana Little con un buon 65.70. Completano il podio la giapponese Kitaguchi con 63.34 e la lettone Muze con 62.58. Nei 100 metri femminili vince l’ivoriana Ta Lou in 10.88 davanti all’inglese Daryll Neita, 11.07 e alla tedesca Gina Luckenkemper in 11.17. Un super Aregawi vince i 5000 metri maschili stabilendo il miglior crono dell’anno in 12:40.45. Quinta prestazione di tutti i tempi per l’etiope, che ha comandato dall’inizio alla fine la gara resistendo nello sprint finale all’assalto dell’ugandese Cheptegei, in 12:41.61. Gli altri tre atleti dell’Etiopia, dominatrice di questa disciplina, Gebrehiwet, Bekele e Barega chiudono terzo, quarto e quinto rispettivamente in 12:49.80, 12:49.81 e 13.00.20. La portoricana Jasmine Camacho-Quinn vince i 100 ostacoli femminili in 12.40 davanti alla nigeriana Tobi Amusan in 12.47. Terza la statunitense Tia Jones in 12.51. Il botswano Tebogo vince i 200 metri maschili in 20.01 davanti all’atleta di Trinidad e Tobago Jereem Richards, 20.11 e al liberiano Joseph Fahnbulleh in 20.21.