Atletica, Diamond League Londra 2023: Battocletti, Fabbri e Bruni al via

Si avvicina la decima tappa della Wanda Diamond League, a Londra, l’ultima prima dei Mondiali di Budapest. Sono tre gli azzurri in gara. Nadia Battocletti, di nuovo impegnata nei 5000 metri dopo la vittoria autorevole agli Europei a squadre di Chorzow. Ma anche il pesista Leonardo Fabbri (Aeronautica), a meno di ventiquattr’ore dall’impegno del tardo pomeriggio di oggi a Trieste, e la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni (Carabinieri), alla sua quinta tappa dell’anno nel principale circuito mondiale. Battocletti dovrà vedersela con la campionessa olimpica di Tokyo Sifan Hassan (Olanda) e con la campionessa del mondo di Eugene Gudaf Tsegay (Etiopia). Presenti quattro atlete da 14:40 in giù, in quanto a primati personali: la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal, la statunitense Alicia Monson, la keniana Beatrice Chebet, l’etiope Medina Eisa. Nel peso occhi puntati sul primatista del mondo Ryan Crouser, sugli altri statunitensi Joe Kovacs e Josh Awotunde, sul neozelandese Tom Walsh, fino al Filip Mihaljevic (Croazia) e Tomas Stanek (Repubblica Ceca). Roberta Bruni invece troverà in gara l’oro olimpico e mondiale Katie Moon (Usa), la statunitense Sandi Morris e la greca Katerina Stefanidi.