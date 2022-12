Atletica, Diamond League: le specialità del Golden Gala 2023

È stato ufficializzato questa mattina dalla Wanda Diamond League il programma della prossima edizione del Golden Gala Pietro Mennea in calendario per venerdì 2 giugno 2023. Saranno quindici le specialità, 8 al femminile e 7 al maschile, tra cui spiccano soprattutto i 100 metri uomini e il salto in alto uomini. Oltre a queste ci saranno: 200, 5000, 110hs, triplo e peso maschili insieme ai 100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco femminili. Le “Diamond Disciplines” assegneranno punti per qualificarsi alle finali di Eugene (16-17 settembre).