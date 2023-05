Atletica, Diamond League Doha 2023: Bruni quarta nel salto con l’asta, convince Kerley

Si è aperto in Qatar il massimo circuito mondiale di atletica leggera. Su pista e pedane del Suhaim Bin Hamad Stadium è infatti andata in scena la tappa di Diamond League di Doha 2023. La miglior notizia per l’Italia non può che essere il terzo posto nel salto triplo di Andy Diaz, alla prima uscita dopo aver acquisito la cittadinanza italiana (IL RACCONTO DELLA GARA). Molto positiva anche la quarta posizione di Roberta Bruni, che all’esordio nella Diamond League ha ben figurato nel salto con l’asta. Dopo aver superato 4.55 metri al primo tentativo, l’azzurra ha poi commesso tre errori a 4.63, mettendosi comunque alle spalle avversarie di spicco.

La vittoria è andata alla statunitense Katie Moon in 4.81. Alle sue spalle la slovena Tina Sutej (4.76) e la connazionale Sandi Morris (4.71). Non hanno deluso le aspettative tanti degli altri big impegnati, a partire da Fred Kerley, che si è imposto nei 200 maschili in 19.92 (unico a scendere sotto i 20″). Successo in 3:58.57 per la keniana Kypiegon nei 1500 donne, mentre nel lancio del giavellotto l’indiano Chopra ha rispettato il pronostico prevalendo in 88.67. Infine, trionfi per lo sloveno Ceh in 70.89 nel lancio del disco e per l’americano Harrison con 2.32 nel salto in alto.

