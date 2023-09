Atletica, Diamond League 2023: Tortu presente a Bruxelles, al via anche Folorunso, Derkach e Cestonaro

Saranno quattro gli atleti azzurri protagonisti a Bruxelles (Belgio) tra il 16 e il 17 settembre in occasione della penultima tappa della Wanda Diamond League 2023. Si tratta di Filippo Tortu nei 200 metri, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e le saltatrici Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nel triplo.

Tortu vuole ripartire dalla grande prova nella staffetta a Budapest – arrivata dopo dei deludenti 200 metri – ma non sarà facile visto il campo di partecipazione. Ai nastri di partenza ci saranno infatti il britannico Zharnel Hughes, ma anche l’oro olimpico Andre De Grasse (Canada), l’argento di Tokyo Kenny Bednarek (Usa), il liberiano Joseph Fahnbulleh, il canadese Aaron Brown, lo statunitense Kyree King e il cubano Reynier Mena.

Non vuole porsi limiti neppure Ayomide Folorunso, che nelle ultime cinque uscite è sempre scesa sotto il 54.30, trovando anche un sensazionale 53.93 nella semifinale dei Mondiali. A caccia di punti per le finali di Eugene, anche per lei non sarà un gioco da ragazzi vista l’agguerrita concorrenza di Femke Bol (Olanda), ma anche delle giamaicane Rushell Clayton, Andrenette Knight e Janieve Russell. Infine, nel salto triplo ci saranno Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro a difendere i colori azzurri. La favorita non può che essere l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk, complice l’assenza della fortissima Yulimar Rojas.